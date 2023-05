Home > Askanews > Insegnanti e camionisti in piazza a Los Angeles con gli sceneggiatori Insegnanti e camionisti in piazza a Los Angeles con gli sceneggiatori

Los Angeles, 27 mag. (askanews) – Insegnanti, camionisti e altri sindacati di diverse categorie di lavoratori, che presto andranno al tavolo delle trattative per rivedere i contratti, sono scesi in piazza a Los Angeles insieme con gli sceneggiatori di Hollywood per dimostrare il loro sostegno. I lavoratori dello spettacolo, principalmente gli scrittori di serie tv e film, sono in sciopero da quasi un mese per chiedere condizioni economiche migliori.

