Sono stati momenti di panico quelli vissuti da una 12enne inseguita e molestata da uno sconosciuto in strada: nonostante la paura, tuttavia, la ragazzina è riuscita a mettere in fuga il proprio aggressore prendendolo a morsi e riuscendo a sottrarsi all’abuso. La drammatica vicenda si è consumata a Genova.

Insegue e molesta una 12enne a Genova, la ragazzina mette in fuga l’aggressore prendendolo a morsi

Nella serata di lunedì 5 giugno, la giovanissima protagonista della terrificante vicenda stava tornando a casa quando è stata improvvisamente avvicinata da un uomo di 50 anni mentre attraversava via Reti. La minore ha tentato di evitare lo sconosciuto che ha prima cominciato a pedinarla e poi l’ha afferrata tenendola stretta a sé.

Nel momento in cui la 12enne si è sentita afferrare, ha subito reagito con violenza nella speranza di riuscire a divincolarsi e mettersi in salvo. Per sottrarsi alla presa, quindi, ha morso con forza l’aggressore e lo ha ripetutamente graffiato con le unghie riuscendo a farlo scappare.

Indagini in corso: acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza

L’episodio ha profondamente sconvolto la ragazzina che ha chiesto aiuto a una passante. La donna fermata dalla minore ha subito allertato le forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo dell’assalto. Le autorità stanno dando la caccia al 50enne che, tuttavia, è riuscito a far perdere le sue tracce dopo il fallimento dell’aggressione.

In merito all’accaduto, stanno indagando gli investigatori del commissariato di Cornigliano che stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

12enne prende a morsi l’aggressore e lo mette in fuga: il precedente

Si tratta della seconda aggressione denunciata a Genova negli ultimi giorni. La scorsa settimana, infatti, è stata segnalata una circostanza analoga a quella in cui si è suo malgrado trovata la ragazzina di 12 anni. Una adolescente di 16 anni, infatti, è stata molestata da uno sconosciuto ai giardini Ginocchio di Sestri Ponente.

Anche in questo caso, la 16enne è riuscita a mettere in fuga il molestatore colpendolo con forza con una ginocchiata.