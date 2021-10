Insetti autunnali in casa: come allontanarli naturalmente

Gli insetti autunnali, come le cimici, tendono a giungere in casa trovando riparo dal freddo e le temperature, ma un ottimo rimedio le allontana.

Con l’autunno già arrivato e le temperature che si abbassano, ci sono alcuni insetti che possono entrare per cercare riparo e rifugio. Dalle cimici ai moscerini passando per le zanzare o i ragni, sono diversi gli insetti autunnali che si intrufolano in casa. Cerchiamo di capire le cause e come fare per allontanarli.

Insetti autunnali in casa

Sono un vero e proprio incubo, soprattutto per chi ne ha paura e teme di poterli trovare in ogni angolo della propria casa. Dai moscerini ai ragni passando anche per le zanzare e arrivando alla cimice, sono alcuni degli insetti autunnali che giungono nelle abitazioni durante questo periodo.

Si nascondono un po’ ovunque, non solo in casa, ma anche nel giardino o tra le piante oppure ancora tra il bucato appena steso, per cui è bene cercare di scuotere i panni dall’esterno all’interno in modo da allontanare e tenere alla larga questi insetti, soprattutto le cimici che, in questa stagione, sono quelli maggiormente presenti.

Sono insetti autunnali attratti anche da alcuni colori, come le superfici dalle tonalità tenui, soprattutto le cimici e i moscerini. I coleotteri tendono a preferire le case con aiuole floreali a ridosso delle fondamenta, mentre i millepiedi sono maggiormente presenti nei seminterrati dove possono nascondersi e trovare facile rifugio.

Gli scarafaggi e le formiche arrivano un po’ ovunque, anche ai piani alti. Per allontanare in maniera definitiva gli insetti autunnali, si consiglia di evitare l’uso di insetticidi che sono particolarmente dannosi. Si può optare, in alternativa, per un rimedio come Ecopest Home che è a ultrasuoni oppure delle soluzioni naturali o con delle zanzariere che li tengono alla larga.

Insetti autunnali in casa: cause

La stagione in corso vede l’ingresso in casa e non solo, ma anche in campagna o nelle piante, di ospiti che non sono molto graditi a coloro che ci vivono. Si tratta degli insetti autunnali che rappresentano un vero incubo, soprattutto per coloro che soffrono di aracnofobia o hanno paura di cimici, zanzare, ecc.

Durante questo periodo, con le temperature che si abbassano, non solo gli esseri umani amano stare al calduccio, ma anche gli insetti autunnali tendono a gradire il tepore e l’assenza di umidità. Proprio per questa ragione, non è raro trovare in casa soprattutto le cimici che giungono a cercare calore e protezione dal freddo autunnale, quindi arrivano a ripararsi dal freddo e dalle temperature rigidi.

Possono entrare dalle crepe, dall’angolo della finestra, proprio per cercare il calduccio del focolare domestico. Una porta semi aperta o anche le fessure tra le persone sono per loro un invito ad accomodarsi e, a quel punto, la casa si trasforma nel loro habitat in cui sostare durante il periodo autunno-inverno.

Gli andamenti della stagione e gli sbalzi termici, oltre alla durata del giorno, condizionano la vita di questi insetti. Nelle giornate più fredde vanno in ibernamento e di conseguenza arrivano in casa alla ricerca di calore e luce. La stagione delle piogge è un pericolo per gli insetti autunnali per cui tendono a entrare e rifugiarsi negli appartamenti.

Insetti autunnali in casa: miglior rimedio

Per chi non tollera questi insetti autunnali e prova fastidio all’idea che possano entrare in casa, per difendersi è bene puntare su un prodotto efficace e molto pratico. Tra i vari rimedi, il migliore è sicuramente Ecopest Home, un repellente che funziona in maniera ottimale. Un dispositivo che funziona tramite la doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni.

Proprio questa doppia tecnologia permette di essere inudibile ad animali domestici e anche agli esseri umani in modo da godersi il relax e la tranquillità della casa. Ecopest Home è l’alternativa ideale agli insetticidi che possono essere nocivi per l’ambiente e anche gli esseri umani. Inoltre, essendo silenzioso, non infastidisce chi studia e lavora. Proprio per la sicurezza di tutti, è possibile posizionarlo anche nella camera dei bambini in modo da tenere gli insetti autunnali alla larga.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il miglior rimedio non chimico per tenere lontano cimici ed altri insetti autunnali. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Molto pratico e sicuro. Un prodotto che è stato pensato per il benessere di tutta la famiglia. Inoltre, è possibile anche portarlo in viaggio in modo da usarlo in caso di bisogno. Silenzioso e compatto, non ingombra. Non necessita di additivi chimici e fornisce una protezione h24 per tutti. Basta attaccarlo alla presa di casa per i primi benefici e risultati.

Originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce. L’utente interessato a questo repellente deve digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo approfittando della promozione di due confezioni al costo di 49,90€ invece di 98€. Si può pagare con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.