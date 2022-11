Insetti in casa a novembre: come allontanarli senza veleni

Le cimici, ma anche le formiche o le zanzare sono alcuni insetti presenti in casa a novembre per via delle temperature anomale di questo periodo.

Durante il giorno o la notte capita di essere disturbati da qualche rumore inaspettato. Si tratta dei ronzi o dello sbatacchiare di alcuni insetti che sono presenti in casa nel mese di novembre. Cerchiamo di capire come sia possibile allontanarli da casa in maniera naturale evitando pesticidi o sostanze che sono dannose.

Insetti in casa a novembre

In qesto periodo dell’anno, sicuramente molti lo hanno già notato, ma a differenza di altre volte, vi è un proliferare di insetti in casa. Dalle classiche cimici asiatiche, verdi o anche dei letti, passando per i moscerini o le zanzare, sono diversi gli ospiti sgraditi che entrano nelle abitazioni infastidendo e disturbando con il loro ronzio.

Sono diverse le specie che riescono a resistere fino all’autunno inoltrato e che possono anche trovarsi sino all’inverno. Le fessure, le crepe nei muri, ma anche le prese elettriche, le tubature sono sicuramente i punti di ingresso e i luoghi prediletti da questi ospiti che arrivano in casa. Per esempio, le cimici sono tra i più presenti in questo periodo.

Che sia la verde o l’asiatica, sono particolarmente presenti e riconoscibili a causa del loro continuo sbatacchiare nei soffitti o vicino alla luce. Si possono anche trovare sulle tende oppure lungo i muri o ancora posizionate sui davanzali. Insieme a loro, anche le cimici dei letti che amano infilarsi nei materassi o nelle intelaiature per trovare riparo.

Tra i vari insetti che sono altrettanto sgraditi in casa anche le zanzare che infastidiscono con il loro ronzio. Prestare particolare attenzione a determinati barattoli e controllare ogni angolo di casa è utile per evitare di trovarle nell’abitazione dove possono riprodursi rapidamente e creare delle vere e proprie colonie.

Insetti in casa a novembre: cause

A causa delle temperature anomale di questo autunno e del mese di novembre, non è assolutamente strano ritrovarsi in casa insetti quale cimici, ma anche formiche, zanzare, insieme agli scarafaggi. In questo periodo il termometro segna temperature elevate e anomale che fanno proliferare le specie che giungono così negli appartamenti.

Il meteo di quest’ultimo periodo, molto mite e caldo, da nord a sud, porta a un proliferare delle zanzare che necessitano proprio di questo clima per poter resistere anche in un autunno inoltrato, proprio come le cimici e le coccinelle. Le cimici possono entrare in casa perché attratte dalla luce e dal calore, poiché sono insetti che non riescono a resistere al freddo e al cambiamento di stagione.

Il fatto che il freddo non sia ancora giunto e i terreni privi di acqua sono l’habitat ideale delle larve di insetto. Per questa ragione, consigliamo anche di non lasciare i sottovasi pieni di acqua dal momento che alcuni insetti possono esserne attratti e depositare qui le uova per la riproduzione.

Per mettere la parola fine a tutti questi insetti in casa bisognerebbe attendere che il clima cambi e che le temperature si abbassino notevolmente. Alcune specie rimangono e si trovano in casa, non solo sino all’autunno, ma anche oltre, a volte fino a dicembre, proprio per via delle temperature gradevoli e piacevoli del periodo. Inoltre, le estati sempre più calde, come quella che abbiamo vissuto, portano a una invasione degli insetti in casa.

Insetti in casa a novembre: miglior rimedio

