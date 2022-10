Insetti in casa in autunno: cosa fare e i rimedi

Le cimici, ma anche le blatte, le formiche, le zanzare, sono tra gli insetti maggiormente attivi in autunno, ma i rimedi naturali evitano di farle entrare.

L’autunno è una stagione piacevole, ma presenta degli inconvenienti. In questo periodo, causa le basse temperature, ci sono alcuni insetti che entrano in casa dove trovano rifugio dal freddo. Cerchiamo di scoprire come allontanarli e i rimedi adatti per scacciarli in maniera definitiva dalla propria abitazione.

Insetti in autunno

Sebbene il periodo autunnale sia una stagione meno prolifica rispetto all’estate, per alcuni esemplari, può capitare che alcuni insetti si intrufolino in casa seminando il panico e invadendo l’area. Sono diverse le specie maggiormente attive nel mese di ottobre, quando l’autunno è ormai cominciato.

Capita che questi insetti entrino nella nostra casa perché cercano riparo per proteggersi dal freddo e dalle basse temperature che arrivano. Alcune specie entrano in letargo e la nostra abitazione è sicuramente il luogo migliore in cui poter trovare un clima caldo e accogliente. In questo periodo, sono diversi i tipi di cimici che fanno capolino in casa.

Dall’asiatica alla marrone sino alla classica verde, ma oltre a questo insetto, ve ne sono molti altri. Gli angoli tra i muri, i buchi, ma anche gli interstizi sono i luoghi preferiti dove andare a nascondersi in attesa di svernare e poi andarsene verso la primavera, quando le temperature sono miti e il clima più caldo.

Le dispense, i cantini e anche i lavelli sono i luoghi e gli angoli preferiti delle formiche che qui trovano il cibo. Sono particolarmente attratte da sostanze dolci e zuccherine, quindi la casa rappresenta il luogo ideale per nutrirsi. Le zanzare sono molto aggressive in questa fase e hanno bisogno di fare scorta per la stagione fredda. Ci sono poi mosche e falene che sono attratte dalla luce in casa, ma anche ragni che si nascondono sotto i mobili.

Insetti in casa in autunno: cosa fare

Molti di questi insetti possono entrare in casa dalle porte o le finestre, come per esempio le zanzare o le cimici, mentre altri, quali le formiche o le scutigere giungono nell’abitazione tramite le crepe dei muri oppure le tubature dove possono annidarsi. Per evitarne l’ingresso, è bene creare delle barriere fisiche.

In questo modo, usare le zanzariere, ma anche dei sifoni o semplici tappi permette di chiudere le fessure e i buchi evitando che entrino in casa. Per evitare che poi vadano nelle intercapedini o nelle fessure dei battiscopa, si consiglia di sigillare questi spazi con dello stucco o del silicone. Per le cimici da letto che si annidano nei materassi, è bene provvedere a una pulizia di ogni angolo della casa.

In bagno e cucina bisogna anche evitare i ristagni d’acqua o le fonti di umidità che sono una attrattiva di insetti quali le zanzare o le vespe. Molto importante mantenere salubri certi ambienti, optando per l’uso di un deumidificatore in cantina in modo da eliminare un po’ di umidità ed evitare così la presenza di queste specie.

Si raccomanda di pulire molto bene le grondaie e avere cura del verde, delle zone esterne della casa, come l’orto o il giardino che possono essere preda delle cimici che sono attratte da determinate piante e coltivazioni. Altrettanto importante smaltire i rifiuti chiudendo in maniera ermetica i contenitori del cibo.

