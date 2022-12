Insetti in casa in inverno: quali sono e come eliminarli

Le mosche, le formiche, ma anche le blatte e soprattutto le cimici sono gli insetti più comuni in casa in inverno da eliminare in modo naturale.

Il freddo e le temperature basse non preoccupano solo gli esseri umani, ma anche gli animali. Alcune specie, durante la stagione invernale, trovano rifugio in casa per un po’ di calore e tepore. Vediamo quali sono gli insetti maggiormente comuni di questo periodo e come eliminarli senza pesticidi o insetticidi.

Insetti in casa in inverno

Non appena giunge la stagione invernale e di conseguenza il freddo, alcuni insetti sembrano sparire e andare in una sorta di letargo per sopravvivere alle temperature rigide e agli sbalzi meteo. Alcuni di questi possono entrare in casa per trovare tepore e calore dal freddo e riuscire così a condurre la loro sopravvivenza ed esistenza.

Alcuni di questi insetti tendono a nascondersi nelle case dove trovano rifugio per poi fare la loro ricomparsa in primavera quando le temperature sono miti e calde. Con l’arrivo dei primi freddi e dell’abbassamento delle temperature, non è affatto raro trovare alcune specie nell’abitazione dove si annidano su porte e finestre, fessure, angoli e vari anfratti.

Per questa ragione, è sempre bene controllare alcuni angoli e zone dove si sa che possono nascondersi per poi uscire. I luoghi come le cantine, i ripostigli e anche i garage sono zone da controllare attentamente poiché in alcuni angoli dei muri questi esemplari possono trovare riparo. Si possono anche stabilire sopra i mobili per cui è bene fare delle pulizie ben accurate in questo mobilio.

Le fessure sono un altro angolo della casa molto amato dove si possono trovare queste specie. In questo modo riescono a godere delle temperature miti della casa che sono le aree maggiormente predilette. In casa o sul balcone si accatasta la legna e, quindi, è bene controllarla prima di portarla all’interno e riscaldare l’ambiente.

Insetti in casa in inverno: quali sono

Il tepore e il calore che si respira in casa nella stagione invernale fa sì che gli insetti possano entrare. Il cambio di temperatura è il momento in cui trovano maggiore riparo dalle temperature rigide. Durante questa stagione, sono diverse le specie che si possono trovare e che sono alquanto comuni da riuscire a sopravvivere nel periodo freddo.

Tra i più comuni che si possono trovare nell’abitazione, vi sono le mosche, specie attratte non solo dal cibo, ma anche dalle temperature presenti in casa. Sono sia un elemento di disturbo a causa del loro ronzio, ma possono anche essere portatrici di allergeni e agenti patogeni. Possono contaminare le superfici e cibi, quindi è bene prestare attenzione alla loro presenza in casa.

Gli scarafaggi sono degli abitanti delle case durante la stagione invernale poiché amano gli ambienti caldo-umidi dove trovano riparo e possono anche riprodursi rapidamente. Si annidano di solito vicino o dietro gli elettrodomestici proprio per ripararsi dal freddo e le temperature. Non mancano poi sia le classiche cimici, ma anche quelle da materasso.

La camera da letto è il luogo ideale delle cimici poiché qui trovano riparo dal freddo e hanno bisogno poi di un ambiente caldo che le attira per poter agire. Inoltre, risultano essere difficili da debellare, ma rimedi naturali come Ecopest Home permettono di allontanarle rapidamente. Le formiche, le b latte, così come i moscerini in inverno hanno bisogno di luoghi caldi ed entrano in casa er sostentarsi.

Insetti in casa in inverno: rimedio naturale

Per debellare gli insetti in casa e fare in modo che non entrino, sono diverse le soluzioni da adottare. La migliore, al momento, è un prodotto naturale come Ecopest Home, particolarmente raccomandato dai consumatori per la sua efficacia e i risultati. Un prodotto ecologico che funziona tramite l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni rendendo la casa accogliente e ospitale.

Un repellente tecnologico che funziona grazie agli ultrasuoni, inudibili all’orecchio umano, liberando da qualsiasi insetto come le mosche, le formiche, ma anche le cimici nel pieno rispetto della salute degli esseri umani e degli animali domestici, in generale. Non spruzza sostanze nocive per cui è assolutamente sicuro.

Si presenta con un design di dimensioni contenute e poco ingombrante. Facile da usare poiché basta semplicemente collegarlo alla presa elettrica perché funzioni. Gli ultrasuoni viaggiano a frequenze che gli esseri umani e gli animali non percepiscono, per cui risulta essere silenzioso e anche inodore al momento dell’accensione.

Un dispositivo di piccole dimensioni che allontana anche i roditori e qualsiasi altro insetto nel raggio di 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 per tutti i giorni della settimana.

Per ordinare un dispositivo quale Ecopest Home non è necessario recarsi in negozi fisici o siti Internet, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo con i propri dati personali e attivare così la promozione di due confezioni al costo di 49.90€ invece di 98. Per il pagamento sono accettabili modalità come Paypal, la carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

