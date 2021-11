Insetti in inverno in casa: come allontanarli naturalmente

Le cimici, le mosche, le zanzare sono alcuni degli insetti in inverno che arrivano a casa, ma alcuni rimedi a base naturale sono la soluzione efficace.

La stagione invernale, oltre al freddo e agli spifferi che passano sotto le porte porta con sé anche alcuni insetti che tendono a insediarsi in casa per trovare riparo e rifugio dal freddo. Qui sveliamo dei consigli e suggerimenti su come aellontanare gli insetti in inverno in modo naturale e goderci in tranquillità il relax della casa.

Insetti in inverno in casa

Durante la stagione fredda, contrariamente a quanti possano pensare, gli insetti tendono a non scomparire, anzi. Gli insetti in inverno sono molti di più, anche perché con l’abbassarsi delle temperature, giungono in casa infastidendo con il loro ronzio. Gli insetti in inverno tendono a cambiare le proprie abitudini in modo da adattarsi al clima più freddo e pungente.

Sono diversi gli insetti in inverno che giungono in casa: dalle ormai comuni e classiche cimici di qualunque specie, che siano verdi, marroni o anche la cimice da letto. Sono tra gli insetti che maggiormente popolano le abitazioni e durante l’inverno tendono ad aumentare proprio per le temperature basse.

Le formiche possono insediarsi non solo in casa, ma anche sui balconi e per allontanarle basta tappare i fori e le fessure che per loro sono un luogo di passaggio per poter entrare in casa. Per le blatte si consiglia di fare attenzione a non lasciare per casa delle briciole o dell’acqua in quanto potrebbero arrivare nelle abitazioni.

Cercare di allontanarli è possibile usando dei rimedi e delle soluzioni naturali che possano tenerli alla larga. Dagli oli essenziali di lavanda sino a una pulizia maggiormente accurata della casa passando per un dispositivo elettronico come Ecopest Home, sono tutte possibili soluzioni che aiutano a tenere gli insetti in inverno lontani dalle abitazioni.

Insetti in inverno in casa: cause

Oltre a verificare quali possano essere le soluzioni possibili, è bene anche analizzare le cause e i motivi per cui questi insetti in inverno tendono a giungere nelle abitazioni. Alcuni insetti in inverno depongono le uova, mentre altri come le cimici cercano un luogo caldo in cui è possibile rifugiarsi dal freddo.

Una delle ragioni per cui si hanno le cimici in casa è proprio il fatto che, non sopportando il freddo, giungono in casa in modo da trovare un luogo caldo in cui poter soggiornare per il periodo invernale. Non è un caso che si vedano le cimici intorno alle zone di luce proprio perché cercano il calore e tepore dal gelido inverno.

Le stesse zanzare sono tra gli insetti in inverno che giungono nelle abitazioni quali cantine, garage, ecc., perché hanno bisogno di un luogo riparato in cui difendersi dalle temperature sempre più rigide del periodo. Le formiche possono presentarsi in casa in quanto cominciano a cercare cibo per fare provviste per l’inverno.

Gli stessi moscerini, così come le blatte e le cimici, amano i luoghi chiusi durante l’inverno per cercare costantemente delle fonti di cibo e anche un riparo. Gli stessi moscerini sono amanti della frutta soprattutto zuccherina, quindi è bene evitare di tenerla lontana in modo che non sopraggiungano in casa.

Insetti in inverno in casa: miglior rimedio

Per allontanare gli insetti in inverno in casa, oltre ai soliti rimedi, vi è una soluzione efficace e molto utile. Si tratta di Ecopest Home, un dispositivo tecnologico innovativo che sfrutta la doppia tecnologia, ovvero interferenza ultramagnetica e ultrasuoni. Un dispositivo che permette di allontanare insetti quali cimici, moscerini e zanzare, compreso anche i roditori.

Grazie a questo metodo, è possibile allontanare gli insetti in modo che non disturbino e beneficiare di relax e tranquillità. Un dispositivo che è considerato una ottima alternativa agli insetticidi dal momento che non ha controindicazioni o effetti collaterali. Non richiede nessun additivo chimico e offre una protezione h24.

Infatti, grazie a proprio a questo, è definito il miglior rimedio naturale contro gli insetti in casa. Per chi volesse ordinarlo direttamente o per avere maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che è possibile portare anche in ufficio o in viaggio e in altre stanze della casa. Copre una superficie di 250 metri quadrati. Pratico, testato e sicuro, oltre a essere silenzioso in quanto non infastidisce. Per usarlo basta semplicemente attaccarlo alla presa elettrica in modo da beneficiare di ogni vantaggio.

Originale ed esclusivo, Ecopest Home non è ordinabile nei negozi fisici oppure nei siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo in ogni parte con i dati personali per poter approfittare della promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ con il pagamento che è possibile con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

