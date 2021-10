Insetti invasori in autunno: come allontanarli

Gli insetti invasori, come le cimici, ma anche le mosche, sono molto diffusi e comuni in autunno e si possono allontanare con rimedi efficaci.

La stagione autunnale porta con sé temperature che si abbassano, primi freddi, ma anche insetti invasori che entrano in casa dando fastidio oppure che creano danni alle colture. Sono diversi ed è possibile allontanarli con alcuni rimedi naturali e il miglior repellente in circolazione. Vediamo quale e come fare.

Insetti invasori in autunno

Durante il periodo autunnale sono diversi gli insetti che sopraggiungono in casa o nel giardino. Sono gli insetti invasori chiamati in questo modo in quanto giungono a invadere le case e a dare fastidio nelle giornate e serate autunnali. Sono di varie specie e dal mese di settembre in poi sicuramente non è raro imbattersi in qualcuno di questi.

Tra quelli maggiormente diffusi e comuni, vi sono naturalmente le zanzare, le mosche, ma anche gli scarafaggi, le formiche ed è impossibile, tra i tanti, non citare le cimici che sono tra quelle più fastidiose e noiose. Una delle prime cose da fare per impedire il proliferarsi di questi insetti è cercare di isolare l’ambiente esterno da quello interno.

Si consiglia infatti di verificare che nelle pareti, porte o fessure non vi siano fori o crepe in modo che possano entrare. Molto importante evitare i ristagni d’acqua soprattutto in bagno e in cucina in quanto possono insediarsi ed essere attratte. Mantenere salubri gli ambienti è una ottima soluzione in quanto si evita che possano essere attratti da cibo o altro, come a volte capita con le formiche che cercano rimasugli di alimenti.

Molto importante anche pulire molto bene le grondaie e cercare di mantenere un ambiente che sia salubre in modo che non possano entrare e invaderlo. Sono piccoli accorgimenti che è importante adottare nei confronti di questi insetti invasori che possono infastidire durante le giornate autunnali.

Insetti invasori in autunno: cause

Si pensa che, non appena terminata la stagione estiva, si riduca il rischio di insetti invasori in casa o nell’orto, ma purtroppo non è così. Molti di questi insetti sono molto più numerosi nella stagione autunnale perché, complice anche le temperature che si abbassano, giungono in casa a cercare un rifugio per le fredde serate e notte autunnali.

Molti di questi insetti invasori, considerando la riduzione termica delle temperature, ne approfittano per lasciare i loro spazi esterni ed entrare in casa per cercare un ambiente adeguato dove passare l’inverno. Le cimici appartengono a questa categoria in quanto entrano nelle abitazioni epr un riparo e calore dal freddo della stagione autunnale.

Molti di questi insetti, durante il periodo autunnale, entrano in una sorta di ibernazione, uno stato in cui le loro funzioni vitali sono ridotte al minimo e grazie alla produzione di alcune sostanze chimiche riescono a resistere al freddo, alla mancanza di cibo e anche all’immobilità. Le cimici di colore verde e marrone oppure l’asiatica entrano in casa come habitat per cercare calore e luce.

Proprio per questo necessitano di spazi adeguati, quali le abitazioni, le cantine, i magazzini oppure i locali commerciali in cui questi insetti invasori ibernano in attesa della prossima stagione, più calda e meno fredda. I locali e luoghi umidi sono l’habitat ideale di queste specie e cercano di assorbire l’umidità nell’aria proprio per fronteggiare il calore.

Insetti invasori in autunno: miglior rimedio

