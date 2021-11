Insetti invasori in inverno: come allontanarli

Gli insetti invasori come cimici, blatte e anche zanzare giungono in casa in inverno per proteggersi, ma per allontanarli vi è un metodo molto utile.

Non solo durante l’autunno, ma anche in inverno sono diversi gli insetti che giungono nelle case disturbando con il loro ronzio. Dalle classiche cimici passando per i moscerini della frutta arrivando alle zanzare, sono tantissimi gli insetti invasori che si insinuano nelle abitazioni domestiche e che è possibile allontanare affidandosi al miglior rimedio presente sul mercato e molto efficace.

Insetti invasori in inverno

Con la stagione invernale, sono diversi gli insetti invasori che giungono a disturbare ed entrano nelle abitazioni. In questo periodo dell’anno, si trovano nella maggior parte delle case le cimici: dalla classica verde alla marrone passando per quella da letto, sono solo alcuni degli insetti più comuni di questa stagione quando le temperature cominciano ad abbassarsi.

Le mosche e i mosconi non sono solo attivi nelle giornate soleggiate, ma sono presenti anche durante la stagione invernale. Solitamente questi insetti riescono a insinuarsi con una certa facilità nelle case e negli edifici passando per fessure quali prese, caldaie, ma anche cappe di camini, cassettoni e infissi, oltre che sottoporta.

Ci sono poi le classiche cimici, l’insetto maggiormente comune in questo periodo. Si va dalla classica cimice verde oppure marrone che si infila negli infissi o anche tra le pieghe della biancheria stesa ad asciugare sino alle cimici dei letti che sono tra gli insetti invasori maggiormente diffusi in questo momento.

Ci sono anche le coccinelle che possono trovare rifugio sia negli infissi, ma anche nel sottotetto. Sono tutti insetti invasori che giungono nelle case a disturbare e che si possono allontanare in maniera definitiva grazie a un rimedio efficace quale Ecopest Home oppure adottando alcune soluzioni naturali come olio essenziale a base di lavanda o di altre erbe che questi insetti non tollerano particolarmente.

Insetti invasori in inverno: cause

I motivi, le cause per cui gli insetti invasori giungono nelle abitazioni sono vari ed è bene sapere quali siano per tenerle alla larga e allontanarle in maniera definitiva. L’ambiente esterno è sicuramente la causa principale per cui questi insetti giungono nelle case e negli edifici.

Solitamente queste “invasioni” sono dovute ai cambiamenti climatici che portano la maggior parte delle specie a svernare nelle case che diventano per loro un ricovero e un rifugio ospitale per proteggersi dalle condizioni avverse. Per esempio, le cimici arrivano in casa perché non tollerano il freddo e proprio per questo si trovano spesso vicino a fonti di luce.

In questo modo, le cimici, così come altri insetti, arrivano nelle case per trovare calore e tepore dal gelo dell’inverno. Per sopportare le temperature basse del periodo invernale, gli insetti invasori hanno bisogno di un posto caldo, sicuro e accogliente in cui sostare per i mesi invernali e la casa diventa l’habitat ideale per queste specie. Alcuni insetti come le formiche cercano anche cibo che mettono da parte per i mesi invernali.

All’arrivo dell’inverno è possibile trovare la casa occupata dalle zanzare che trovano nelle abitazioni un calore confortevole, così come le blatte che nel periodo invernale entrano in diapausa, una sorta di stasi prima della bella stagione e si rifugiano in ambienti riscaldati, quali le abitazioni domestiche, fabbriche o anche magazzini.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.