“Inside Gemelli” su RaiPlay, l’ospedale è cura e accoglienza

Roma, 15 giu. (askanews) – Arriva su RaiPlay “Inside Gemelli”, la docuserie diretta da Davide Comelli che racconta storie di malattia e di cura al Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Nove episodi di 25 minuti ciascuno con testimonianze in presa diretta dei pazienti, delle loro famiglie e delle figure professionali che li hanno curati o che li stanno curando.

Un modo per far emergere l’importanza che ha, in certi momenti, la qualità del rapporto con i medici e le altre figure professionali.

I pazienti si raccontano in prima persona mentre i medici spiegano le cause delle malattie, le possibilità di diagnosi e di terapia. Un modo per mostrare che l’ospedale è, soprattutto, un luogo di accoglienza e cura.

Il professor Raffaele Landolfi, Direttore scientifico del Gemelli Training Center racconta: “Il contributo incredibile è stato quello dei pazienti che praticamente tutti hanno accettato di raccontarsi, di raccontare la loro storia. Ne emerge un racconto veramente autentico, perché i pazienti sono stati testimoni delle loro difficoltà ma anche del loro coraggio, delle loro paure.

Hanno raccontato il loro rapporto con i medici e i medici hanno raccontato quello che fanno, anche le difficoltà”.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema spiega: “La chiave è proprio il racconto, del percorso, della cura e anche dell’umanità della persona che viene curata e del rapporto che si instaura tra il paziente e il personale medico. Crediamo che questo tipo di prodotto possa dare una speranza e magari degli stimoli positivi a chi magari, purtroppo, ha delle malattie, a chi deve frequentare forzatamente un ospedale”.