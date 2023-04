"Insieme", brano per il Progetto Maris con Maria Grazia Cucinotta

Roma, 14 apr. (askanews) – Venerdì 14 aprile esce su tutte le piattaforme digitali il brano e il video di Insieme con la sentita partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, testi e musica di Raffaele Viscuso, interpretata dal Maris’ Chorus diretto da Grazia Alonso formato dai giovanissimi Asia Bivona, Nicole Santonocito, Federico Ragusa, Alessio Coppola, Martina Isaia, Gloria Ciraulo.

Insieme nasce dalla volontà dell’Associazione MARIS, Malattie Reumatiche Infantili Sicilia, di dare voce e risposte ai bambini e i ragazzi che soffrono di queste patologie. La MARIS, costituitasi nel 2012, è un’organizzazione di volontariato impegnata a far sì che ognuno dei piccoli pazienti abbia un trattamento sanitario ottimale, possa avere una vita normale e integrata nella società. L’Associazione supporta il Centro Regionale di Riferimento di Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie Rare Reumatologiche del Bambino, afferente l’UOSD di pediatria ad indirizzo reumatologico di cui è responsabile la dott.ssa Patrizia Barone – AOU Policlinico G. Rodolico-San Marco di Catania- che in qualità di vicepresidente, insieme alla presidente, avv. Patrizia Cavallaro sono cofondatrici della MARIS.

La dottoressa Patrizia Barone, ripercorrendo le fasi salienti della sua carriera lavorativa dichiara: “La volontà e la determinazione per il miglioramento del percorso assistenziale dei miei piccoli pazienti non mi sono mai mancate. La Maris mi ha supportata e sostenuta, insieme abbiamo affrontato ostacoli che sembravano insormontabili… e tanti ancora ne supereremo, ne sono certa. Non sono disposta a mollare: i miei bambini avranno un centro sempre più all’avanguardia e potranno curarsi senza doversi spostare, accanto ai propri affetti più cari”.

La presidente Patrizia Cavallaro conclude: “Mi sono resa conto, nel 2012, anche su input della dr.ssa Barone, che i bambini affetti da patologie reumatiche nella nostra Regione erano poco o nulla rappresentati e che avevo il dovere, in primo luogo, come genitore e come cittadino di dar voce ai loro bisogni di salute. Così è nata la MARIS”.

Una missione per la quale l’Associazione decide di affidarsi al potere della musica per rafforzare il proprio messaggio, coinvolgendo l’autore Raffaele Viscuso che dichiara: “Ho accolto con entusiasmo l’idea di scrivere una canzone e dare un contributo all’impegno dell’associazione. Insieme tocca ogni aspetto della malattia non solo le difficoltà motorie, le limitazioni che hanno i bambini nel correre come tutti gli altri, ma anche il tema importante dell’inclusione. Il ritornello dice “vieni con me insieme si può” condensando in poche parole l’importante missione della MARIS. Dal punto di vista musicale, la linea melodica è volutamente semplice per rappresentare al meglio il loro mondo e per la stessa ragione, è cantata da bambini e ragazzini per sottolineare che sono loro ad essere colpiti da queste patologie che normalmente si pensa riguardino solo gli adulti. I più grandi cantano vieni con noi, perché sono già passati attraverso le difficoltà che i più piccoli dovranno affrontare e l’invito è quello di non sentirsi soli, perché Insieme si possono superare gli ostacoli insidiosi che queste patologie seminano nella vita di tutti i giorni, regalando la speranza e la voglia di superarli”.

Testimonial è l’attrice Maria Grazia Cucinotta, da sempre sensibile a tematiche sociali e sostenitrice della MARIS. “Io ci sono e tu?” è la sua adesione spontanea e generosa al progetto: “Sono stata felice di dare il mio piccolo contributo all’importante missione della MARIS a sostegno delle malattie reumatiche infantili. Nessuno di noi può sottrarsi a queste responsabilità e il non sentirsi soli, ma parte di un Insieme, può fare la differenza per i piccoli pazienti e per le loro famiglie. Ed io ci sono, voglio esserci”.