Insigne positivo al Covid, paura per il Napoli: tamponi a tutta la squadra

Serie A, dopo la positività di Ciro Immobile, bomber della Lazio, un altro giocatore della Nazionale italiana ha contratto il Covid in queste ore: si tratta di Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne positivo al Covid-19: il post social del club

È stato lo stesso club azzurro, uscito vincitore dal big match di domenica contro il Milan a San Siro, a darne la notizia con un post propri profili social. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è risultato positivo al tampone Covid e poi anche al test molecolare. Ecco il comunicato della società: “In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.”

Lorenzo Insigne positivo al Covid-19: il capitano ancora fuori

Una notizia davvero che non ci voleva per Insigne, che aveva già saltato le ultime partite per infortunio e che dovrà rinunciare ad aiutare i compagni anche nell’ultima partita del 2021, contro lo Spezia.

Lorenzo Insigne positivo al Covid-19: continuano i guai per il Napoli

Continuano quindi i guai per il Napoli che prosegue nell’emergenza delle assenze delle ultime settimane. Ricordiamo infatti che oltre al capitano e numero 24, contro la squadra ligure non rientreranno nemmeno Koulibaly, Oshimen e Fabian Ruiz.