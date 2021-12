Instagram, ci sono novità sul feed: reintrodotto l’ordine cronologico

Instagram, lo conferma Mosseri, nel 2022 arriverà finalmente una novità richiestissima dagli utenti: reintrodotto l'ordine cronologico nel feed

Sta per tornare su Instagram una vecchia/nuova novità che farà piacere agli utenti.

L’azienda intende reintrodurre l’ordine cronologico nel feed, lo spazio in cui ogni utente vede i nuovi post degli account che segue. Al momento, gli utenti non visualizzano nel feed i post nell’ordine cronologico in cui vengono pubblicati, come succedeva fino a qualche anno fa, ma la visualizzazione dipende dal modo in cui l’algoritmo di Instagram interpreta le preferenze e gli interessi di ciascun utente, in base al suo comportamento sulla piattaforma.

A confermare il prossimo arrivo della novità ci ha pensato il capo stesso di Instagram, Adam Mosseri, in una sessione di risposte alle domande dei suoi follower. Mosseri ha spiegato che il ritorno dell’ordine cronologico nel feed verrà sperimentato in due versioni differenti. Una permetterà all’utente di scegliere i propri account preferiti mostrando i nuovi post di quegli account in alto nel feed, in ordine cronologico.

La seconda versione mostrerà tutti i nuovi post di tutti gli account che l’utente segue, in ordine cronologico.

Adam Mosseri ha confermato che questa novità sarà implementata nei primi mesi del 2022. Mosseri ci ha tenuto a precisare che gli utenti non saranno obbligati a tornare alla versione cronologica del feed, e che Instagram non intende abbandonare del tutto la versione determinata dall’algoritmo.