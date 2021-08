Instagram dice addio allo swipe up, sarà sostituito dagli stickers: da quando e come funzionerà?

Instagram dice addio allo swipe up. Non è escluso che i collegamenti a link esterni possano essere ampliati anche agli utenti standard.

Instagram è pronta a dire addio allo swipe up, il sistema interno del social network che consente il collegamento a siti esterni dalle IG stories con un semplice movimento del dito. L’opzione è stata sempre riservata agli account con più di 10mila follower, e dunque a coloro che godono di un profilo riconosciuto dal social network stesso.

Una prassi, quella dello swipe up, che ha segnato un’epoca arrivando a diventare la principale ambizione per i molti che operano sul web. Stando però a quanto riportato da The Verge, e in seguito confermatto di Instagram stesso, lo swipe up verrà eliminato dal prossimo 30 agosto.

Addio dunque allo swipe up, ma questo non vuol dire che Instagram rinuncerà ai collegamenti ai siti esterni per i proprio utenti.

Nello specifico il meccanismo verrà modificato o, per meglio dire, sostituito da alcuni sticker nelle IG stories – simili ad un tag o ad una geolocalizzazione – che conterranno al loro interno il link di una pagina esterna al social network.

Con questa operazione l’obiettivo di Instagram è quello di aumentare l’interazione consentendo agli utenti di rispondere alle stories con uno sticker, opzione non possibile fin qui con i contenuti riportanti uno swipe up.

In molti si chiedono poi se con queste modifiche verrà cambiata anche la questione relativa ai 10mila follower. Rimarrà una possibilità riservata solo a chi ha già un segutio o verrà conferita a tutti? Per il momento tutto dovrebbe rimanere come è sempre stato, ma non è da escludere che presto il rimando ai link esterni possa essere concesso anche agli utenti standard.