Instagram down 2 settembre: migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti

Nuovo down di Instagram nella mattinata del 2 settembre 2021: numerosi utenti hanno problemi ad accedere o a visualizzare il feed.

Nella mattinata di giovedì 2 settembre 2021 migliaia di utenti hanno segnalato di non riuscire ad utilizzare Instagram: tra chi ha rilevato problemi in accesso e chi non vede storie o post nuovi nel feed, il down sta interessando moltissime persone sia in Italia che all’estero.

Instagram down 2 settembre

Le prime segnalazioni sono giunte poco prima delle 9 del mattino tramite Downdetector, la piattaforma dove è possibile comunicare malfunzionamenti di social network e linee telefoniche. Poi sembrava che la situazione si fosse normalizzata, fino a quando alle 12.00 si è registrato un nuovo picco di comunicazioni degli utenti che non riescono ad accedere all’app.

Instagram down 2 settembre: i problemi riscontrati

In breve tempo l’hashtag #instgramdown è diventato primo in tendenza e gli utenti hanno segnalato problemi a caricare storie e post, a visionare quelle degli altri, o ad accedere al social.

Più precisamente il 60% delle segnalazioni sono relative e problemi di navigazione e circa il 30-35% a problemi di accesso. Osservando la mappa delle segnalazioni si può notare come tra i paesi colpiti, oltre all’Italia, vi sono l’India e gli Stati Uniti.

Instagram down 2 settembre: i precedenti

Gli ultimi malfunzionamenti che hanno colpito Instagram, insieme agli altri social della società Facebook e WhatsApp, risalgono a questa primavera: a marzo per esempio un blackout di 60 minuti ha reso le piattaforme inutilizzabili in tutto il mondo.