Gli utenti denunciano su Twitter un nuovo Instagram down mentre va in onda la diretta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

A pochi minuti dall’inizio della seconda serata di Sanremo 2023, numerosi utenti italiani si sono riversati su Twitter per denunciare l’Instagram down.

L’hashtag #instagramdown è rapidamente andato in pole position tra i trend mentre la coincidenza del malfunzionamento con la diretta del festival ha scatenato l’ironia del popolo del web.

Instagram down, decine di segnalazioni su Twitter durante la diretta di Sanremo 2023

Appena pochi minuti dopo la messa in onda della diretta della seconda serata del Festival di Sanremo sono stati riscontrati problemi nel funzionamento di Instagram. I problemi legati alla famosa piattaforma sono stati prontamente denunciati dagli utenti che si sono riversati in massa su Twitter.

Mentre l’hashtag #instagramdown è andato subito in trend, il popolo del web ha postato una serie di commenti ironici, protestando contro i malfunzionamenti insorti in concomitanza con la kermesse musicale.

“Instagram down, raga io devo fare le miei storie da falso influencer su Sanremo 2023”, ha scritto qualcuno. Altri, invece, hanno tuonato “Instagram down perché qualcuno vuole sabotare Amadeus, è palese” o, ancora, “Instagram down durante Sanremo 2023. Siete matti?!”.