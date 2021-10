Instagram down, problemi anche con Facebook e WhatsApp all’estero

Un elevato numero di utenti in contesto internazionale ha segnalato Instagram down e nuovi problemi anche con Facebook e WhatsApp.

Nella serata di venerdì 8 ottobre 2021, svariati utenti hanno segnalato problemi nell’utilizzo di piattaforme social. In particolare, le segnalazioni stanno denunciando a livello internazionale malfunzionamenti di Instagram. All’estero, inoltre, anche Facebook e WhatsApp risultano down mentre, in Italia, non sono ancora stati rilevati problemi nell’utilizzo delle due piattaforme.

Instagram down, anomalie riscontrate nella serata di venerdì 8 ottobre 2021

Instagram down in tutta Italia e all’estero: nella serata di venerdì 8 ottobre, l’app di foto di proprietà di Mark Zuckerberg si è nuovamente bloccata dopo il crollo segnalato nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre. In questa circostanza, i malfunzionamenti non avevano caratterizzato soltanto Instagram ma anche il social network Facebook e la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp.

Secondo quanto riferito dal sito Down Detector, che si occupa di rilevare le anomalie annesse alle piattaforme social, è stato comunicato che i primi malfunzionamenti relativi all’utilizzo di Instagram sono stati segnalati intorno alle 20:15 di venerdì. L’anomalia riscontrata è stata riassunta nella dicitura “impossibile aggiornare il feed”. Gli utenti, infatti, non riuscivano ad accedere alle Instagram Stories né a caricare il feed della rinomata app di foto.

Sinora, i commenti volti a riportare problemi su Instagram postati su Down Detector hanno superato le 5.000 unità.

Instagram down: le tre tendente più popolari di Twitter

Nella serata di venerdì 8, le anomalie che hanno improvvisamente impedito a migliaia di utenti di usare Instagram sono state segnalate sul social network Twitter. I tweet pubblicati sulla piattaforma “rivale” di Facebook hanno rapidamente portato in tendenza hashtag legati a Instagram.

Al momento, il podio delle tendenze su Twitter è stato conquistato dall’hashtag #instadown con circa 16.000 tweet, dall’hashtag #instagramisdown con oltre 5.000 tweet e dall’hashtag #instagramdownagain con oltre 4.000 tweet.

Instagram down, problemi anche con Facebook e WhatsApp all’estero

Intanto, se in Italia pare che i malfunzionamenti riguardino esclusivamente Instagram, alcuni utenti dislocati in contesto internazionale stanno riscontrando ulteriori problemi anche con Facebook e con WhatsApp.

Per quanto riguarda le anomalie che, a distanza di soli quattro giorni, stanno nuovamente travolgendo una o più piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg, l’azienda ha postato un messaggio su Twitter commentando i recenti avvenimenti.

La pagina Twitter registrata a nome di Facebook, infatti, ha pubblicato un tweet con il quale dichiara quanto segue: “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”.