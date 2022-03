Instagram, in arrivo 2 novità per personalizzare il feed: “Preferiti” e “Seguiti”

Instagram si rinnova: quali sono le nuove funzioni in arrivo e in cosa consistono? In questo modo sarà possibile vedere gli account di maggiore interesse.

Instagram non smette di innovarsi e stare al passo con i tempi: così sono in arrivo 2 novità per personalizzare il feed. Di cosa si tratta?

Instagram, le novità in arrivo

Con “Preferiti” e “Seguiti”, Instagram è pronto a offire un feed più personalizzato e maggiormente in linea con i reali interessi degli utenti.

Si tratta delle due novità in arrivo su una delle app più usate e amate del momento. Ma in cosa consistono?

La modalità “Preferiti” permette di mostrare per primi nel proprio feed, cioè più in alto, i post più recenti degli account presenti dell’omonima lista. I contenuti saranno facilmente riconoscibili grazie all’icona a forma di stella. Prima di scegliere tale opzione, sarà necessario creare una lista con i profili ritenuti “preferiti”, per un massimo di 50 account.

La lista può però essere modificata in qualsiasi momento, senza che gli utenti coinvolti (quelli aggiunti e quelli rimossi) ricevano una notifica.

Con la modalità “Seguiti”, invece, sono mostrati per primi i post delle persone seguite.

L’obiettivo delle due nuove funzioni è migliorare l’esperienza dell’utente e “offrire più scelta e maggiore controllo sui contenuti”, ma anche “rendere il tempo speso su Instagram sempre più personalizzabile”, si legge in una nota.