Insularità: Barelli, 'impegnati per rapida approvazione definitiva legge'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "La Camera ha approvato -questa mattina- la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare finalizzata al riconoscimento delle peculiarità delle isole e per il superamento degli svantaggi derivanti dall'Insularità. Una battaglia che Forza Italia ha da subito fatto propria, grazie al grande impegno dei nostri parlamentari, oltre che degli amministratori locali.

Forza Italia aveva espressamente chiesto di inserire la proposta di legge nel calendario dei lavori dell’Aula nella prima seduta utile e così è stato. Oggi, abbiamo fatto un altro passo in avanti per dare ai cittadini delle nostre isole ciò che chiedono da tempo: le stesse opportunità e diritti degli altri italiani. Ne siamo fieri, ma non è finita qui: il nostro partito si impegnerà fino in fondo per una rapida approvazione definitiva”.

Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.