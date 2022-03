Insularità: Cappellacci (Fi), 'si apre fase nuova'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Il voto sull'insularità in Costituzione rappresenti una fase nuova, costruttiva e foriera di risultati concreti nei rapporti tra lo Stato e la Sardegna". Lo afferma Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna, dopo l'approvazione della riforma costituzionale.

"Questo è un percorso -aggiunge- nato in Sardegna, che rappresenta la volontà di un popolo che non chiede assistenzialismo ma solo di essere libero dagli svantaggi geografici e infrastruttirali per poter riconquistare il proprio presente e costruire il futuro per le nuove generazioni".

"La questione insulare abbraccia i temi cruciali dell'energia, dei trasporti, della fiscalità di vantaggio, del divario infrastrutturale: tutte materie di vitale importanza per lo sviluppo della Sardegna, sulle quali ora si può contare su un riconoscimento di rango costituzionale.

Il contributo di Forza Italia è stato determinante: ringrazio in particolare il nostro capogruppo Barelli per aver chiesto e ottenuto l'inserimento della proposta all'ordine del giorno. La nostra squadra -conclude Cappellaci- è sempre in prima linea nelle battaglie autonomiste, con la capacità di portare sopra tutte le bandiere quella della Sardegna".