Insulti a Mara Venier e alla figlia: la replica della conduttrice

Mara Venier e sua figlia, Elisabetta Ferracini, sono state presa di mira dagli haters dopo che si sono mostrate insieme al concerto di Ultimo. Alcune settimane fa la figlia della conduttrice ha perso suo marito, Pier Francesco Forleo, scomparso improvvisamente.

Mara Venier: gli insulti e la replica

Mara Venier e sua figlia, Elisabetta Ferracini, sono state bersagliate dagli haters perché, a poche settimane dalla scomparsa del dirigente Rai e marito di Elisabetta, Pier Francesco Forleo, si sono recate insieme al concerto di Ultimo. In tanti hanno sottolineato che quella da parte loro sarebbe stata una mancanza di rispetto verso il loro lutto e, nelle ultime ore, la stessa Mara Venier ha replicato ai commenti di questo genere scrivendo sui social: “Questa foto dice tutto… grazie Ultimo per avermela mandata …E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso,è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!!)”

La conduttrice non ha fatto segreto di essere molto legata a suo genero e, attraverso i social, gli aveva dedicato un commovente messaggio a seguito della sua inaspettata scomparsa. In tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la conduttrice tornerà a replicare alle numerose critiche nei suoi confronti.