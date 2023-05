Insulto stampato sullo scontrino e polemiche: "Niente carne per la rompipalle"

Ha deciso di pubblicare sui social quell’insulto stampato sullo scontrino che ha innescato non poche polemiche: “Niente carne per la rompipalle”. In Spagna la richiesta di una cliente di modificare un’ordinazione scatena la cattiveria. La donna era al ristorante ed aveva chiesto una modifica a un piatto del menù. La richiesta era stata fatta al cameriere e le era stato detto che era possibile. Tutto bene dunque?

“Niente carne per la rompipalle”

No, perché il cameriere l’ha apostrofata come una rompiballe sulla comanda da recapitare in cucina. Solo che per un errore l’insulto è diventato ordinativo stampato sullo scontrino finale consegnato alla cliente. Che letto, ovviamente non ha gradito e su Instagram ha pbblicato il tutto sulla pagina specializzata proprio sulle disavventure di servizio tra camerieri e clienti che hanno portato anche a un libro ironico: “Il cliente non ha sempre ragione”. Tutto sarebbe accaduto lo scorso 28 aprile e non sono mancate le polemiche tra gli utenti social per il comportamento scorretto del cameriere.

Critiche social e foto anche alle pietanze

Città teatro dell’episodio Valencia, dove la cliente si era presentata con un’amica scegliendo di mangiare un piatto di spaghetti al sugo “ma senza carne”. E poco dopo le era stato consegnato uno scontrino con la scritta: “niente carne per le rompebolas“. Certamente un appellativo poco gradito che la donna ha denunciato a mezzo social. In più la donna ha anche postato le foto delle pietanze ordinate e mangiate criticandole sia per l’aspetto e sapore sia per il costo, ritenuto sproporzionato.