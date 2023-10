Integrare il CRM Keap alla marketing automation

Roma, 27 ott. (askanews) – Adriano Gall, riconosciuto come uno dei principali esperti del CRM Keap in Europa, in questi anni ha contribuito alla crescita del fatturato di tanti professionisti ed imprese, aiutandoli ad implementare il CRM al marketing automatico.

Le situazioni di mercato cambiano spesso in maniera repentina e non tutti i professionisti ed i piccoli imprenditori sono strutturati per resistere alle difficoltà, ma oggi grazie alle nuove tecnologie è possibile creare un modello di business più elastico e quindi resistente alle crisi.

“Sono quattro i fattori che determinano l’azienda anticrisi – spiega Adriano Gall – un forte posizionamento, cioè essere degli specialisti di qualcosa di specifico; avere un CRM con il quale collezionare i dati e le informazioni dei propri clienti, conoscendo quali sono le loro esigenze; avere un modello di business per poter monetizzare tutto questo; in ultimo una strategia chiara di vendita.”

Molti imprenditori e professionisti tuttavia, difficilmente hanno le competenze per farlo in autonomia e quindi cercano un supporto esterno. Questo perché se in realtà, realizzare un progetto in apparenza può sembrare semplice, sul campo è molto complesso perché occorre coordinare più competenze.

“Per fare un rapido esempio pensiamo a chi deve costruire una casa – continua Gall – dobbiamo coinvolgere quattro figure chiave, l’architetto, l’ingegnere, il geometra e il capocantiere dell’impresa di costruzioni. Ognuno di loro ha un compito ben specifico: l’architetto quello di ascoltare le esigenze e dare una forma alla casa, una figura che nel progetto di marketing dovrebbe stabilire il posizionamento, chi voglio diventare, cosa voglio fare. L’ingegnere deve fare i calcoli sulla struttura, se tiene o non tiene, nel nostro progetto è colui che valida il modello di business. Il geometra deve rendere il disegno operativo, nel nostro caso definire la strategia, gli obiettivi; poi l’impresa si occupa della parte operativa, nel processo di marketing sarebbe l’implementatore, possibilmente con esperienze, nel processo logico di vendita”.

“Solo coordinando nel modo corretto queste quattro figure è possibile creare ed automatizzare in modo efficace tutto il processo, grazie a questi software potentissimi di ultima generazione. Il posizionamento rimane comunque l’elemento fondamentale” – insiste il noto implementatore; che aggiunge ancora: “Se consideriamo il CRM come il mare, il posizionamento è un po’ la scelta del pesce che vogliamo catturare, lo sgombro o il tonno. Sicuramente la fonte di interesse, cioè l’esca da utilizzare, sarà diversa e anche la nostra organizzazione dovrà comunicare a seconda del cliente che si vuole corteggiare.”

Parlando di un piccolo imprenditore o un professionista però, potrebbe risultare difficile incaricare quattro diversi professionisti e un implementare per coordinare il tutto. Per questo motivo, conviene individuare ed affidarsi ad un singolo implementatore, che abbia competenze pratiche di implementazione con l’uso del CRM, ma anche una visione strategica e commerciale, per verificare insieme qual è il miglior posizionamento sul mercato ed in funzione di questo rivedere il modello di business.