Intelligence Ucraina: diga fatta saltare da "sabotatori russi"

Milano, 9 giu. (askanews) – Un’intercettazione diffusa dalla Sbu, i servizi di intelligence ucraini, dimostrerebbe che è stato un gruppo di sabotaggio delle forze russe a far saltare la diga di Nova Kakhovka. Nell’audio diffuso via web, si sente chiaramente un uomo che parla in russo dicendo “non sono stati loro, ma noi”. L’uomo intercettato dice che è stata un’azione diversiva di “un gruppo di sabotaggio” russo, rispondendo a un altro uomo che cade dalle nuvole, e che a quanto pare ha creduto alla versione ufficiale russa che dava la colpa a Kiev. In base alle parole la cosa alla fine è andata “non secondo i piani”, “più di quello che prevedevano”, sfuggendo di mano. Nella registrazione si fa riferimento anche al parco safari “dove sono morti migliaia di animali” e l’acqua che serve per raffreddare il reattore di “una certa centrale nucleare”.

