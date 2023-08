Intelligence Usa: "La controffensiva di Kiev non raggiungerà gli obiettivi p...

Un po’ di impazienza da parte degli alleati dell’Ucraina si era già percepita nei giorni scorsi, emerse in modi più o meno espliciti.

Dopo le dichiarazioni della portavoce del ministero russo Maria Zakharova per far deporre le armi ai soldati ucraini, adesso è l’intelligence Usa a rincarare la dose.

“Kiev non raggiungerà gli obiettivi prefissati”

Ora l’intelligence degli Stati Uniti rincara la dose, facendo filtrare, al Washington Post, la convinzione che la controffensiva di Kiev non raggiungerà gli obiettivi prefissati, tra cui quello di riconquistare Melitopol (città chiave del sud-est del paese): passo cruciale per spezzare il corridoio terrestre che collega la Russia alla Crimea da quando le forze di Vladimir Putin hanno conquistato tutta la costa ucraina sul Mar d’Azov.

Querelle tra Kiev e la Nato

Una nuova doccia fredda quella dell’intelligence Usa a pochi giorni dalle querelle tra Kiev e la Nato: il capo di gabinetto, Stian Jenssen, aveva detto che l’Ucraina potrebbe, alla fine, cedere i territori alla Russia come parte di un accordo per porre fine alla guerra ed entrare nell’Alleanza. Jenssen si era poi corretto e il segretario generale Jens Stoltenberg aveva chiuso la questione ribadendo che spetta agli ucraini decidere quando ci saranno le condizioni per avviare negoziati di pace.

La sensazione, però, è che un po’ di affaticamento, la cosiddetta ‘war fatigue‘, ci sia. Anche perché la guerra dura ormai da quasi un anno e mezzo e, oltre ai miliardi, brucia anche vite umane.

Intanto oggi è stato un sabato di sangue a Kiev: uccisi 7 civili a Chernihiv