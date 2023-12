Intelligenza Artificiale all'Innovation Summit di Roma

Roma, 01 dic. (askanews) – A un anno dal lancio di ChatGPT il tema dell’Intelligenza Artificiale continua ad infiammare il dibattito nell’opinione pubblica e nei board delle imprese. L’approdo dell’intelligenza artificiale è stato visto, in questo periodo, come una vera e propria rivoluzione. Queste alcune delle evidenze dell’ultima ricerca di Deloitte sull’Intelligenza Artificiale in Italia, presentate in anteprima nel corso dell’Innovation Summit svoltosi al MAXXI di Roma. Ne abbiamo parlato con Tom Davenport, Professore distinto al MIT e al Babson College:

“Di solito non parlo di rivoluzione, ma di evoluzione, ma ci sono alcune tecnologie, come l’Al generativa, che sono potenzialmente rivoluzionarie. La maggior parte delle organizzazioni però non le ha ancora implementate in modo produttivo, le stanno sperimentando. Per questo motivo, la considero per lo più una tecnologia evolutiva perchè si muove abbastanza velocemente come appunto le tecnologie evolutive”

È infine intervenuta la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza sull’importanza del ruolo delle istituzioni nella rivoluzione data dai sistemi di AI:

“Penso che siamo pronti e dobbiamo aiutare le istituzioni affinché siano pronte, è compito di tutti noi aiutare il nostro Paese ad essere pronto per questa rivoluzione”.

Un evento importante alla presenza di diverse figure istituzionali. Il report completo di Deloitte verrà presentato, poi, a gennaio 2024.