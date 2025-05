Intelligenza artificiale: cresce l'impatto sul digital marketing

Torino, 30 mag. (askanews) – L’intelligenza artificiale e il suo impatto nel mondo del digital marketing in tutte le sue declinazioni. Questo l’argomento del meet-up di Digital Strategy organizzato al Talent Garden di Torino da Wolf Agency, web agency specializzata in SEO e link building. All’evento hanno partecipato sette relatori selezionati tra i migliori professionisti del settore.

“Il meet-up di Digital Strategy è un appuntamento in cui si è parlato delle ultime novità sul digital marketing presentate dai professionisti del settore – afferma Isan Hydi, CEO dell’agenzia Seo Wolf Agency -. Nel 2025 ci saranno cinque meet-up che apriranno la strada alla terza edizione dell’evento principale di Digital Strategy, che si terrà a Torino il 6-7 novembre 2025”.

Secondo Jacopo Matteuzzi, founder di Studio Samo, “L’impatto dell’intelligenza artificiale nella quotidianità è veramente devastante. Non avrei mai creduto che ciò fosse possibile: è utile sia nelle richieste personali semplici, come la ricerca di una ricetta, sia in quelle più complicate, a livello professionale. Tuttavia, l’intelligenza artificiale non può esser vista come una bacchetta magica che risolve tutti i problemi. Può invece ridurre l’effort umano e liberare tempo da poter dedicare alle nostre passioni per migliorare la qualità della nostra vita. Però è necessario sapere come utilizzarla”.

Non solo gli aspetti della quotidianità: l’intelligenza artificiale ha un impatto importante anche nella gestione dei profili social. Ad esempio, la AI sta trasformando LinkedIn in modi significativi, offrendo strumenti che aiutano a trovare lavoro, creare contenuti e migliorare il profilo.

La LinkedIn Trainer Maria Letizia Russo spiega: “Nel mio lavoro di formatrice su Linkedin, l’intelligenza artificiale sta avendo un impatto a tutti i livelli, sia nella parte di preparazione della formazione, sia durante la formazione stessa. Si tratta di un grandissimo supporto per le persone. Tutto diventa molto più fluido e veloce, soprattutto nelle attività ripetitive e difficili, ovviamente apprendendo sia la parte del funzionamento del social sia la parte che riguarda l’AI. È un argomento che dà grandi soddisfazioni, sia per me come formatore, sia per le persone interessate alla formazione”.

L’attenzione di Wolf Agency e dei suoi collaboratori è già rivolta all’evento principale del 2025, in programma il 6-7 novembre a Torino.