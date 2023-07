Intelligenza artificiale e Giustizia: RCS Spa compie 30 anni

Milano, 31 lug. (askanews) – RCS S.p.A., che affianca le Istituzioni nella attività investigative ed è parte del Gruppo CY4GATE S.p.A. dal 2022, ha celebrato il suo trentesimo anniversario con l’evento: “L’intelligenza artificiale nelle attività requirenti”. Un dibattito in chiave prospettica sull’impiego dell’intelligenza artificiale al servizio della giustizia e sulla necessità di creare sinergie virtuose tra tecnologia e conoscenza a supporto delle Istituzioni. Ha parlato ai nostri microfoni Emanuele Galtieri Amministratore Delegato RCS S.p.A. e CY4GATE S.p.A.:

“Innovare significa permettere ad un’azienda di crescere ma soprattutto permettere ad un’azienda di poter soddisfare i bisogni di un cliente. Soprattutto in un settore come il nostro, dove l’evolvere rapido delle tecnologie e la rapida obsolescienza verso cui le tecnologie vanno, richiede un costante effort in ricerca ed innovazione”.

Numerosi gli interventi prestigiosi sia in presenza che da remoto che hanno approfondito diverse tematiche facendo riferimento alla realtà virtuosa qual è RCS Spa. È intervenuto inoltre Alberto Nobili Direttore Generale di RCS S.p.A.:

“Noi guardiamo al futuro con fiducia, forti di un’esperienza maturata in questi 30 anni, ma sentiamo anche tutta la responsabilità e il peso di chi è a tutt’oggi uno dei leader a livello nazionale ed europeo in quella che è una vera e propria nicchia tecnologica, laddove l’innovazione diventa applicata alle tecnologie e diventa un fattore abilitante fondamentale al contrasto dei fenomeni criminali”.

RCS S.p.A. si conferma dunque come realtà leader in Italia e all’estero per le sue tecnologie all’avanguardia, la capacità di innovazione e la qualità dei prodotti: un’azienda sempre proiettata al futuro.