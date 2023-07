Google Bard, in arrivo il servizio di intelligenza artificiale in Italia

Google sfida ChatGPT: in arrivo un'estensione in oltre 40 Paesi di Bard, servizio di IA di tipo generativo.

Google lancia in oltre 40 Paesi, tra cui l’italia, la risposta a ChatGPT: si chiama Bard e le sue funzionalità saranno interconnesse con Gmail e Doc.

A partire da oggi – giovedì 13 luglio – Bard, il servizio di intelligenza artificiale di tipo generativo di Google, è disponibile in oltre 40 Paesi, quasi in tutta Europa, Italia compresa. Sarà in grado così di rispondere alle domande degli utenti direttamente nella nostra lingua.

Qualche mese fa era arrivato il lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Adesso è ufficiale la più grande estensione del servizio, che ha un obiettivo dichiarato: diventare un assistente degli utenti nel lavoro e nel tempo libero. E soprattutto, fare concorrenza al fenomeno globale ChatGPT.

L’integrazione con i servizi Google e la privacy

Le aspettative sono alte, soprattutto per la promessa di integrazione con due servizi cardine del colosso di Mountain View: Gmail e Google Doc.

Tra le sfide più complesse per portare il servizio nel Vecchio Continente, oltre a quella linguistica, c’è sicuramente quella burocratica. Infatti, nella fase di lancio Google ha fatto sapere di avere lavorato – e di continuare a farlo – con le autorità per il trattamento dei dati personali per fare in modo che Bard rispetti il rigido regolamento europeo del Gdpr.