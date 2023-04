Intelligenza Artificiale, Google potrebbe lanciare un motore di ricerca tutto suo: a rischio l'accordo con Samsung

Intelligenza Artificiale: indiscrezione dal New York Times. Il mese prossimo Google potrebbe rilasciare uno strumento di ricerca tutto suo.

Google vs. Microsoft?

Nel campo delle Intelligenze Artificiali generative, Microsoft è sempre stata avanti a Google: oltre a Bing Chat, l’azienda dal fatturato di 121 miliardi di dollari ha in distribuzione una versione di test di Copilot (assistente IA nelle app Microsoft 365) e il generatore di immagini Bing Creator (già attivo e liberamente utilizzabile). In recupero e col fiato sul collo, da mesi Google è a lavoro per riorganizzare le sue risorse interne e accelerare lo sviluppo delle sue IA. Secondo quanto dichiarato dal New York Times, Google rilascerà i nuovi strumenti di ricerca basati sull’IA già il prossimo mese, con l’ampliamento di ulteriori funzioni nell’autunno. Il nome in codice interno è «Magi». Se Microsoft ha aperto Bing al test pubblico in tutto il mondo a metà dello scorso febbraio tramite una lista di attesa, Magi di Google sarà disponibile all’inizio per un milione di utenti negli Stati Uniti.

Google e Samsung, rischio di rottura

Sempre secondo alcune indiscrezioni riportate dal New York Times, sembra che Samsung stia considerando l’idea di abbandonare il motore di ricerca di Google per portare Bing sui suoi dispositivi. Né Samsung né Microsoft hanno commentato l’indiscrezione, si parla tuttavia di una decisione che cambierebbe i ricavi annuali dell’azienda informatica statunitense di circa 3 miliardi di dollari.