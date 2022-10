Intelligenza artificiale per l'imaging diagnostico al Congresso Sirm

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) – Le novità introdotte sul mercato negli ultimi 12 mesi – dalla nuova risonanza Magnifico, primo sistema open total body di Esaote, agli ultimi sistemi a ultrasuoni con un focus sulle applicazioni dedicate all'interventistica, sino alle recenti applicazioni della piattaforma di intelligenza artificiale (Ai) Suitestensa fAInd di Ebit – sono 'in mostra' al Congresso Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), in corso fino al 9 ottobre al Centro congressi La Nuvola di Roma.

Lo comunica il gruppo Esaote – azienda biomedicale attiva nell'imaging diagnostico, in particolare nei settori degli ultrasuoni, della risonanza magnetica e dell'Information technology (It) per la sanità – che con la controllata Ebit coglie l'occasione per presentare le modalità diagnostiche esclusive basate sui nuovi algoritmi di machine learning, che elevano la tecnologia ecografica a una nuova gestione dell'esame, guidata dall'Ai.

In ambito Medical It, grazie a Suitestensa fAInd (la componente di Ai mirata a supportare l'attività del radiologo nella fase di diagnosi e di refertazione) e a Suitestensa ResearchArchive (la componente di archivio scientifico dedicata all'attività di ricerca) – spiega una nota Esaote – Ebit integra e supera le normali applicazioni dei sistemi Ris-Pacs collegando e mettendo l'intelligenza artificiale al servizio del flusso di lavoro quotidiano dei medici.

I nuovi strumenti sono in grado di migliorare, agevolare e rendere più precisa e sicura la refertazione e la ricerca scientifica, anche a vantaggio degli operatori che si occupano di fisica sanitaria e di controllo di gestione delle organizzazioni.

Agli strumenti supportati dall'intelligenza artificiale sono dedicati gli incontri 'Meet the Expert' e 'Applicazioni di Ai a supporto della refertazione in routine clinica e della ricerca'. Il Congresso Sirm 2022 per Esaote è anche l'occasione per proseguire nelle celebrazioni dei primi 40 anni di attività: l'evento 'I 40 anni di Esaote, da sempre vicina ai radiologi italiani' è in programma oggi, 7 ottobre, dalle 17.30 alle 20 nella Sala Orione della sede congressuale La Nuvola.