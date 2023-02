Inter, il presidente Steven Zhang rischia il carcere ad Hong Kong

Il presidente cinese dell'Inter Steven Zhang rischia fino tre mesi di carcere ad Hong Kong per debiti non pagati

Il presidente dell’Inter è nei guai? Il magnate Steven Zhang, secondo un’indiscrezione lanciata in Italia da ‘Calcio e Finanza‘ rischierebbe, infatti, fino a tre mesi di reclusione in un carcere di Hong Kong per debiti non pagati.

Steven Zhang va in carcere ad Hong Kong? Cosa rischia il presidente dell’Inter

Secondo quanto è stato riportato dal noto quotidiano ‘Calcio e Finanza‘, il presidente nerazzurro Steven Zhang avrebbe un debito di oltre 300 milioni non pagato, nei confronti della China Construction Bank Asia. Un ammontare di denaro davvero impressionante che potrebbe costargli fino a tre mesi di reclusione in un carcere di Hong Kong. Il presidente interista dovrà presentarsi in tribunale il 13 marzo prossimo, quando verrà interrogato in aula per dichiarare quali beni possiede per estinguere il suo debito.

I creditori inseguono Zhang

Oltre alle due cause legali che attendono Zhang ad Hong Kong, i creditori hanno intentato altre cause, una negli Stati Uniti e l’altra a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, il presidente cinese sta attendendo la prima udienza in programma in data 8 marzo alle ore 10.00.