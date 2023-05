Inter in finale Champions, tifosi-parlamentari a Istanbul con 1.270 euro

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Politica 'nel pallone' dopo la comunicazione dell'Inter Club Parlamento che ha reso note, ai circa 200 iscritti di fede nerazzurra nei Palazzi, le modalità per raggiungere Istanbul, il prossimo 10 giugno, per assistere alla finale di Champions League tra l'Inter e il Manchester City.

Per i membri del club degli onorevoli, volo disponibile a un costo di poco più di mille euro, per la precisione 1.009, per arrivare a Istanbul nel pomeriggio o addirittura a ridosso del match, con rientro già in nottata. Biglietto del match invece che potrà essere acquistato per 180 euro, ma, come avverte il vicepresidente del Club, Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati, si potrà avere un posto solo "in posizione discreta". "Il presidente La Russa – si legge nel testo diffuso dall'Inter club – ha lavorato nelle ultime ore intensamente per ottenere le migliori condizioni". Alla fine dei conti, chi parte dovrà sborsare un totale di 1.270 euro. Decollo, per ora, prevista da Milano, ma si punta a poter partire anche dagli scali di Roma.

In tanti vorrebbero poter assistere alla sfida che potrebbe portare la quarta Coppa dalle grandi orecchie nella bacheca nerazzurra. Tra la quarantina di parlamentari con il colori nerazzurri sul cuore alcuni si stanno organizzando, anche perché nell'offerta c'è scritto che si attende "un cortese e sollecito riscontro". Intanto lo stesso Colucci libera il campo da qualsiasi equivoco, su presunti trattamenti di favore per l'Inter Club degli onorevoli: "Non c'è alcun trattamento di favore in merito ai biglietti per la partita", visto che i tagliandi "avranno il costo ufficiale ed infatti saranno pagati direttamente alla Uefa", sottolinea smentendo indiscrezioni finite sulla stampa. "Il costo del volo 'alle migliori condizioni possibili' è riferito ad un’agenzia di viaggi e non certamente all’Inter, che non è stata coinvolta in alcun modo", dice non facendo mancare un saluto che si articola in "Forza Inter".

A guidare a Istanbul gli 'eletti' interisti è atteso il presidente La Russa. Che lo scorso 23 maggio ha ricevuto a Palazzo Madama una delegazione della squadra nerazzurra composta dal presidente Steven Zhang, dal vicepresidente Javier Zanetti, e dai dirigenti Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta. La delegazione si era poi recata nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani dove ha incontrato un gruppo di parlamentari iscritti all'Inter Club Parlamento e altri ospiti istituzionali di fede nerazzurra. Non sono mancati gli incitamenti e i suggerimenti – Lukako sì, Lukako no dal primo minuto, tra i temi dibattuti – . Tutti con la speranza di una notte da non dimenticare in quel di Istanbul.