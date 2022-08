Inter, lanciata oggi la seconda maglia ufficiale: sarà usata a Lecce

Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic fanno da modelli: l'Inter ha presentato la sua seconda maglia ufficiale

Tutti i tifosi interisti stavano aspettando questo momento da molte settiamane. Finalmente il club di Milano ha presentato il kit per le trasferte della stagione calcistica 2022-23. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic fanno da modelli: le maglie saranno in vendita da settambre, ma esordiranno in Serie A già dalla prima giornata.

Inter, ecco la seconda maglia: sarà già in campo contro il Lecce

L’attesa è finita, dopo la Juventus, anche l’Inter ha presentato la sua nuova seconda maglia. I colori non sono ortodossi, si tratta di una sorta di “light acqua” con sfondi bianchi. Al centro il logo ‘Digitalbits‘, stampato a grandi lettere, mentre in alto a destra, ovviamente, il logo della società meneghina.

I testimonial del lancio e gli obiettivi dell’Inter

Tra i testimonial di questo lancio ci sono stati Brozovic e Barella, i signori del centrocampo interista, due perni fondamentali della squadra da tre anni a questa parte, e la Lula. Il tandem d’attacco Lautaro-Lukaku torna in Serie A, con il comeback di Romelu dopo la negativa esperienza in Inghilterra. L’obiettivo della squadra resta chiaro nelle menti di tutti i giocatori: scucire il tricolore dal petto dei rivali del Milan e tornare ad essere campioni d’Italia.