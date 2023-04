Inter-Lazio si chiude a 3-1, i nerazzurri regalano un pezzo di Scudetto al Napoli

Si è concluso con un punteggio di 3-1 la partita Inter-Lazio giocata allo Stadio San Siro. Il match è stato vissuto al cardiopalma anche a Napoli, dove si sperava che l’Inter trionfasse sulla Lazio, avvicinando la squadra partenopea alla vittoria dello scudetto.

A Milano, l’Iter non ha giocato e vinto soltanto per sé stessa ma anche per il Napoli che, grazie al trionfo dei nerazzurri, può essere proclamata come la vincitrice dello Scudetto già oggi, domenica 30 aprile, nel caso in cui dovesse battere la Salernitana.

Dopo il gol messo a segno da Felipe Anderson per la Lazio, l’Inter ha ribaltato l’andamento della partita con Lautaro e Gosens, portando a casa il match.

In un primo momento, i laziali erano in vantaggio e, fino alla ripresa, i nerazzurri non si erano resi pericolosi nonostante il gioco di alto livello di Barella. La musica è cambiata quanto è uscito Immobile, sostituito da Pedro. A questo punto, con la Lazio ormai con la guardia abbassata, l’Inter ja trovato prima l’1-1 con Lautaro e poi il 2-1 con Gosens.

Sul finire della partita, Lautaro ha segnato il terzo gol per l’Inter, assicurando il trionfo alla squadra.

I nerazzurri regalano un pezzo di Scudetto al Napoli

La vittoria dell’Inter contro la Lazio, porta la squadra a 57 punti, quattro in meno rispetto alla Lazio. I nerazzurri, inoltre, hanno raggiunto Roma e Milan, al quarto posto, e ha superato l’Atalanta, che ha vinto 2-1 con il Torino.

In attesa dell’esito di Bologna-Juve, la Lazio resta in seconda posizione mentre il Napoli ha la possibilità di vincere matematicamente lo scudetto. Se la squadra di Spalletti otterrà i tre punti contro la Salernitana durante la partita che si terrà a partire dalle 15:00 di domenica 30 aprile allo Stadio Maradona, il club partenopeo sarà incoronato vincitore.