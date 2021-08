Inter, Lukaku verso il Chelsea e il tifo nerazzurro si scalda

Milano, 4 ago. – (Adnkronos) – Romelu Lukaku ad un passo dall'addio all'Inter e la tifoseria nerazzurra si scalda. Il centravanti belga pare destinato a passare al Chelsea, che offre all'attaccante un ingaggio top. Resta da raggiungere l'intesa tra i club, ma la strada sembra segnata.

Dopo l'addio dell'allenatore Antonio Conte e la cessione di Achraf Hakimi, l'Inter si avvia a perdere un altro pilastro dell'annata coronata con la conquista dello scudetto, che sembra già un ricordo lontanissimo.

I problemi di bilancio per il club della famiglia Zhang si fanno sentire, la proprietà cinese non dà segnali e la tensione aumenta: "Società attenzione, le promesse vanno mantenute", recita lo striscione esposto dalla Curva Nord davanti alla sede della società nerazzurra.

"Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa -si legge poi sulla pagina Facebook della parte più calda del tifo nerazzurro-. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore".