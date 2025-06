Inter Miami e Al Ahly non si superano: un pareggio avvincente alla Club World Cup

L’Inter Miami ha mostrato una reazione sorprendente nella ripresa, guidata da un Lionel Messi ispirato, ma non è riuscita a superare l’Al Ahly, chiudendo il match sul punteggio di 0-0. Questo esordio nella FIFA Club World Cup, che si è svolto al Hard Rock Stadium in Florida, ha visto i giganti egiziani dominare la prima metà, mentre la squadra di MLS ha trovato il ritmo solo dopo l’intervallo.

Un primo tempo da dimenticare

Nella prima frazione, l’Al Ahly ha messo in mostra un gioco solido, creando diverse occasioni, ma il portiere dell’Inter Miami, Oscar Ustari, ha dimostrato una grande forma, respingendo tiri insidiosi. In particolare, un intervento decisivo su un rigore calciato da Trezeguet al 43° minuto ha mantenuto il punteggio in parità. Ustari si è dimostrato un muro, salvando la sua squadra da un possibile svantaggio.

Messi e la ripresa scintillante

La seconda metà di gioco ha visto un’Inter Miami completamente diversa. Messi, che aveva faticato nei primi 45 minuti, ha cominciato a scaldarsi. I suoi tiri dalla distanza hanno messo a dura prova il portiere avversario, Mohamed El Shenawy, che ha dovuto compiere un intervento spettacolare per negare a Messi un gol che sembrava imminente. La partita è diventata un assalto costante nella metà campo degli egiziani, con l’Inter che ha preso il controllo del gioco.

Un finale da brivido

Alla fine, l’Inter ha sfiorato il gol del vantaggio in più occasioni, ma la sorte non era dalla loro parte. Un tiro di Messi ha colpito la traversa, e un colpo di testa di Maximiliano Falcon è stato miracolosamente parato in un finale di gara da cardiopalma. La folla, composta in gran parte da tifosi egiziani, ha infiammato l’atmosfera, rendendo l’ambiente quasi magico.

Le parole dei protagonisti

Dopo il match, Javier Mascherano, allenatore dell’Inter Miami, ha commentato: “La prestazione è migliorata notevolmente nella seconda metà. Nella prima fase abbiamo perso troppi palloni, ma nella ripresa abbiamo dominato e avuto le chances per vincere.” D’altra parte, José Riviera, allenatore dell’Al Ahly, ha riconosciuto le opportunità sprecate nella prima frazione, affermando: “Non è una questione di cosa sia andato storto. Abbiamo avuto diverse occasioni per cambiare il corso del match, ma non siamo riusciti. Dobbiamo migliorare.”

Prospettive future

Con questo pareggio, entrambe le squadre guardano avanti. L’Inter Miami dovrà affrontare il Porto, mentre l’Al Ahly sfiderà il Palmeiras. La competizione si fa intensa e le squadre sono pronte a lottare per un posto in finale. Sarà interessante vedere se Messi e i suoi compagni sapranno mantenere questo slancio e capitalizzare le occasioni che potrebbero presentarsi nei prossimi incontri.