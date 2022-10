Inter, minacce alla fidanzata di Bastoni dopo la partita con il Barcellona

Camilla Bresciani, fidanzata del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ha ricevuto insulti e minacce sui social dopo la partita contro il Barcellona

La partita fra Inter e Barcellona giocata nella serata di ieri, 4 ottobre, e terminata per 1 a 0 in favore dei nerazzurri, ha lasciato degli strascichi molto negativi che sono proseguiti anche oggi. Il match è stato molto teso con tanti episodi arbitrali dubbi, che non sono piaciuti ai blaugrana.

Inter – Barcellona, insulti e minacce in spagnolo alla fidanzata di Bastoni

A farne le spese è stata l’incolpevole Camilla Bresciani, la fidanzata del forte difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Il centrale classe ’99, dopo la partita con il Barcellona, ha postato una foto sui social che lo ritrae mentre trascina a terra il centrocampista spagnolo Gavi. Una foto che non è andata giù a tantissimi tifosi blaugrana che hanno sommerso di insulti Bastoni. Anche la sua findanzata, però, non è stata risparmiata, come fa sapere lei stessa con una storia Instagram.

Gli insulti social: la denuncia di Camilla Bresciani

La fidanzata di Bastoni, che con lui ha avuto anche una figlia di nome Azzurra, ha pubblicato una storia Instagram dove mostra alcuni dei messaggi minatori che ha letto nelle ultime ore. Messaggi che parlano di gambizzare Alessandro o addirittura sparagli. A commento, Camilla, aggiunge la frase: “Ma quanto fate schifo?“