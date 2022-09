Inter, riecco Lukaku per scacciare la crisi: sarà titolare contro la Roma

L'Inter può finalmente tornare a sorridere: Romelu Lukaku torna a disposizione di Mister Inzaghi. L'infortunio è smaltito, con la Roma sarà titolare

L’Inter non sta vivendo un momento facile, tra risultati altalenanti e nervosismo palesato da qualche elemento della rosa, vedasi la reazione di Alessandro Bastoni dopo la sua sostituzione nell’ultima partita persa contro l’Udinese, ma forse ora può tornare a sorridere.

Romelu Lukaku, infatti, sta tornando. Il numero 9 ha smaltito l’infortunio ed è di nuovo a disposizione.

Inter, Romelu Lukaku torna a disposizione: sarà titolare in attacco contro la Roma

C’era grandissima attesa, quest’estate, per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, vero mattatore nell’anno dello scudetto interista e pronto a tornare protagonista in Serie A, dopo l’avventura negativa al Chelsea. Esordio con goal, contro il Lecce dopo un minuto di gioco, che faceva sperare al meglio, ma poi arriva qualche prestazione negativa e l’infortunio.

Lukaku ha già saltato diverse partite e, senza di lui, le cose non sono andate bene per la sua squadra. Ora, però, il guaio al flessore è smaltito e il possente numero 9 belga potrà essere titolare nella sfida contro la Roma.

Inter-Roma per ripartire: l’importanza di Lukaku

Già tre sconfitte in sole sette partite di Serie A, per l’Inter di Inzaghi, forse mai indiscussione come in questo momento.

La sfida all’ex allenatore Mourinho, oggi Mister amatissimo a Roma può servire come nuovo trampolino di lancio per l’11 nerazzurro. Lukaku in questo senso sarà fondamentale, il suo apporto e le sue caratteristiche di gioco sono davvero uniche nella rosa interista.