Inter-Sassuolo: vittoria decisiva per rilanciare le ambizioni dei nerazzurri

Il clima al Meazza era carico di aspettative, e l’Inter ha soddisfatto i suoi tifosi. Dopo aver subito due delusioni consecutive, la squadra ha trovato la forza per rialzarsi, battendo il Sassuolo con un punteggio di 2-1. Questo successo rappresenta non solo una vittoria in termini di punti, ma anche un segnale di ripresa per il team.

La partita: un inizio promettente

Il match si è acceso già al 14′ grazie a un’azione di Carlos Augusto, il quale ha dimostrato grande intraprendenza. Dopo aver recuperato il pallone, Barella ha assistito Sucic, il quale ha servito Dimarco per il tiro vincente che ha portato l’Inter in vantaggio. Subito dopo, però, il Sassuolo ha tentato di rispondere, e Berardi ha sfiorato il gol del pareggio.

Occasioni mancate

Il primo tempo ha visto l’Inter vicina al raddoppio con tentativi di Calhanoglu, Thuram e Pio Esposito, ma il risultato è rimasto bloccato sull’1-0. La tensione cresceva, e i tifosi speravano che la squadra potesse chiudere il match.

Un secondo tempo decisivo

La ripresa ha visto un’Inter più determinata, e al minuto 81, Carlos Augusto ha segnato il gol del 2-0 con un tiro dalla distanza che, complice una deviazione di Muharemovic, ha ingannato il portiere Muric. Questo gol ha dato un ulteriore margine di sicurezza alla squadra di casa.

La reazione del Sassuolo

Nonostante il vantaggio, il Sassuolo non si è dato per vinto. Solo tre minuti dopo, al 84′, Cheddira ha accorciato le distanze, riportando un po’ di suspense nel finale di partita. Tuttavia, l’Inter ha mantenuto il controllo e ha portato a casa i tre punti, un risultato che rinvigorisce le loro ambizioni in campionato.

Focus internazionale: il Portogallo riconosce la Palestina

Intanto, su un fronte completamente diverso, il ministro degli Affari Esteri del Portogallo, Paulo Rangel, ha annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina. Durante un discorso tenuto a New York, Rangel ha enfatizzato la necessità di una soluzione a due Stati per raggiungere una pace durevole nella regione. Questa decisione è stata presa in linea con le condizioni stabilite dal governo di Luís Montenegro e in collaborazione con altri Stati occidentali che condividono posizioni simili.

Risultati sorprendenti: il Como vince a Firenze

Un’altra partita da segnalare è stata quella del Como, che ha effettuato un colpo esterno clamoroso vincendo 2-1 contro la Fiorentina. I toscani hanno aperto le marcature grazie a un gol di Mandragora al 6′, ma il Como ha mostrato grande carattere.

Rimonta e vittoria

Nella ripresa, dopo un avvio in salita, il Como ha trovato il pareggio al 66′ con un colpo di testa di Kempf su punizione di Nico Paz. Infine, in pieno recupero, Addai ha completato la rimonta firmando il gol del 2-1. Una vittoria che non solo porta punti, ma alza anche il morale della squadra e dei tifosi.

Salute e politica: il cardinale Ruini in terapia

Infine, notizie di carattere più serio giungono dal Policlinico Gemelli, dove il cardinale Camillo Ruini è attualmente in cura per un blocco renale. Sebbene le sue condizioni siano migliorate, il 94enne è ancora in fase di monitoraggio. La sua salute è sotto osservazione, vista la sua età avanzata e le precedenti problematiche cardiache che lo hanno già portato in terapia intensiva all’inizio di quest’anno.

In un contesto internazionale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la sua disponibilità a proteggere la Polonia e i Paesi Baltici in caso di escalation da parte della Russia. Durante una conferenza stampa, ha descritto la situazione attuale tra Russia e Ucraina come “orribile”, sottolineando la necessità di trovare una soluzione pacifica.