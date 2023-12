Intercettazioni: Carbone, 'farò in modo che Csm si occupi del caso Esposito'

Intercettazioni: Carbone, 'farò in modo che Csm si occupi del cas...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Un parlamentare in carica è stato intercettato. Non si può fare,(e questo si studia al 1º anno di giurisprudenza). Oggi la Corte Costituzione ribadisce questo principio. Quante è costata questa inchiesta ai contribuenti? Farò di tutto perché il csm se ne occupi”. Così in una nota il consigliere del Csm avvocato Ernesto Carbone.