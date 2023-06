Home > Askanews > Intercettazioni, Fnsi: "il rischio è il bavaglio ai giornalisti" Intercettazioni, Fnsi: "il rischio è il bavaglio ai giornalisti"

Roma, 26 giu. (askanews) – “L’informazione è essenziale per sostenere i servitori dello Stato e denunciare i traditori dello Stato. Però ci sono alcune norme tuttora esistenti e in discussione che rischiano di stringere un ulteriore bavaglio ai giornalisti. Mi riferisco in particolare alla traduzione Italiana della direttiva sulla Presunzione di innocenza che non è rispettosa del suo impianto originario, alla mancata disciplina delle querele temerarie e alle intercettazioni su cui c’è una discussione in atto”. Lo ha detto il presidente di Fnsi, Vittorio di Trapani, intervenendo alla presentazione del rapporto di Avviso Pubblico 2022 ‘Amministratori sotto Tiro’.

Roma, 26 giu. (askanews) - "L'informazione è essenziale per sostenere i servitori dello Stato e denunciare i traditori dello Stato. Però ci sono alcune norme tuttora esistenti e in discussione che rischiano di stringere un ulteriore bavaglio ai giornalisti. Mi riferisco in particolare alla tradu...