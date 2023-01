Intercettazioni: Lupi, ‘polemiche solo per bloccare riforma giustizia’

Milano, 20 gen.

– (Adnkronos) – “E’ evidente che le polemiche inutili e strumentali sulle intercettazioni hanno un unico scopo: quello di bloccare la riforma della giustizia e quello della paralisi continua in un settore che ha necessità assoluta di essere riformato”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della presentazione dei candidati della lista Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi, a sostegno del candidato di centrodestra alla riconferma a presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in corso a Palazzo delle Stelline di Milano.

“E’ chiaro -spiega Lupi- che il centrodestra ritiene le intercettazioni uno strumento indispensabile per le indagini, in particolare sui reati più gravi, ma è altrettanto chiaro che in questi anni abbiamo assistito a un abuso delle intercettazioni. In particolare nella loro pubblicazione. Si sono pubblicate intercettazioni su persone che non erano indagate e che si sono viste pubblicate sui giornali la loro vita privata: ecco, questo è inaccettabile e va modificato”.