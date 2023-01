Intercettazioni, Meloni: no a scontri, cambiare cosa non funziona

Intercettazioni, Meloni: no a scontri, cambiare cosa non funziona

Intercettazioni, Meloni: no a scontri, cambiare cosa non funziona

Roma, 23 gen. (askanews) – Sulle intercettazioni “credo sia necessario mettere mano alle cose che non funzionano. E ci sono delle cose che non funzionano. Sicuramente quello che non funziona è un certo utilizzo delle intercettazioni e questo

lo sappiamo tutti. Credo che questo sia un tema su cui bisogna mettere mano e per farlo non c’è bisogno di uno scontro tra politica e magistratura, credo anzi che si debba lavorare insieme per capire dove il meccanismo dello Stato di diritto non funziona e cercare le soluzioni più efficaci”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Algeri.

“Questo il ministro Nordio, la magistratura, gli operatori del settore lo sanno meglio di me, io provo a metterci il buon senso: non credo che quando si affrontano queste materie ci si debba scontrare. Le persone di buona volontà capiscono quali sono i problemi e le risolvono, tra persone capaci che hanno a cuore gli interessi della nazione e i suoi valori fondamentali”, ha aggiunto.