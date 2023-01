Intercettazioni: Mulè (Fi), 'nessuno le ha mai messo in discussione'

Intercettazioni: Mulè (Fi), 'nessuno le ha mai messo in discussio...

Intercettazioni: Mulè (Fi), 'nessuno le ha mai messo in discussio...

Intercettazioni: Mulè (Fi), 'nessuno le ha mai messo in discussio...

Roma, 17 gen (Adnkronos) - “Nessuno ha mai messo in discussione le intercettazioni per i reati di mafia e terrorismo. Si vorrebbe mettere un cancello alla diffusione delle intercettazioni legate a procedimenti diversi, e quindi ad una sorta di protezione della privacy del cittadino, per evitar...