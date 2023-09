Intercettazioni: Siracusano (Fi), 'positivo ok a relazione su indagine conoscitiva'

Intercettazioni: Siracusano (Fi), 'positivo ok a relazione su indagine c...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "È positiva l’approvazione da parte della commissione Giustizia del Senato della relazione presentata dal presidente Giulia Bongiorno a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. È stato molto importante il lavoro fatto dai relatori Pierantonio Zanettin, di Forza Italia, e Giovanni Berrino, di Fratelli d’Italia, per giungere a questo risultato: rilevante, in modo particolare, l’iniziativa del senatore azzurro per inserire nel testo conclusivo la possibilità di rivisitare l’utilizzo dei trojan per indagini inerenti determinati reati. Un primo passo, raggiunto tenendo conto anche delle sensibilità delle opposizioni, che consentirà al Parlamento di intervenire più efficacemente nei prossimi mesi per riformare e migliorare il sistema delle intercettazioni nel nostro Paese". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.