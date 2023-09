Intercettazioni: Zanettin (Fi), 'sollecitato in commissione question time su caso Tidei'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Ho sollecitato, anche in commissione Giustizia, una risposta alla mia interrogazione sulla vicenda che sta interessando il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. Continuiamo a leggere quotidianamente sulla stampa nuovi dettagli sul caso Tidei, del tutto irrilevanti ai fini dell'inchiesta; fatti che coinvolgono persone estranee all'indagine. E' chiaro che l'attuale disciplina sulle intercettazioni è assolutamente inadatta a tutelare la privacy dei soggetti non coinvolti nelle inchieste. Per questo, nella mia interrogazione, chiedo al Ministro Nordio di attivare tutti gli strumenti utili a individuare le responsabilità di una vergognosa fuga di notizie". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin.