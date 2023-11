Intermarine: si aggiudica appalto per la fornitura di 8 unità navali antincendio polifunzionali

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – Intermarine, società appartenente al Gruppo industriale quotato Immsi (IMS.MI), si è aggiudicata la gara indetta dal Ministero dell’Interno per la fornitura di 8 unità navali antincendio polifunzionali che saranno destinate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per far fronte alle attività di soccorso in mare.

Le navi antincendio polifunzionali di Intermarine sono mezzi navali altamente sofisticati e dotate di tecnologie di ultima generazione garantendo un elevato valore aggiunto alle peculiari capacità dei Vigili del Fuoco impegnati in attività in mare. Le unità saranno certificate dal Registro Italiano Navale per svolgere sia attività di Rescue sia attività di Fire Fighting in condizione di mare off-shore navigation.

Intermarine è specializzata nella progettazione e produzione di unità navali ad altissimo contenuto tecnologico, è tra i leader mondiali nella realizzazione di navi per la difesa passiva (ha realizzato cacciamine in 9 diverse configurazioni), produce le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto Sar (Search and Rescue) più grandi al mondo, oltre a pattugliatori Unpav (Unità Navali Polifunzionali ad Alta Velocità). Nei prossimi giorni si procederà alla sottoscrizione del contratto tra le parti, secondo gli iter burocratici canonici.