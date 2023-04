International Day of Human Space Fligh, il messaggio di Parmitano

Houston, 12 apr. (askanews) – “Sono il colonnello dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), sono passati oltre sessant’anni da quando il maggiore Jurij Gagarin dell’aviazione russa diventò il primo essere umano a orbitare la Terra, sorvolando per la prima volta il nostro globo e superando la soglia dell’atmosfera. In questi 60 anni l’umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spaziale e l’Italia è stata in prima fila, accompagnata dagli uomini e le donne della Difesa, con il cuore nella storia ma lo sguardo rivolto al futuro”.

In un video pubblicato sui canali social del Ministero della Difesa, l’astronauta italiano Luca Parmitano, pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare e già comandante della Stazione Spaziale Internazionale – in occasione del Centenario della Forza Armata, celebrato il 28 marzo scorso – ha voluto rendere omaggio alla Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio che cade ogni anno il 12 aprile, data del primo volo spaziale umano della storia, compiuto dal cosmonauta russo Jurij Alekseevic Gagarin, nel 1961, con la missione Vostok 1, rimanendo in orbita per 1 ora e 48 minuti.