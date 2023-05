Home > Askanews > International University of Monaco lancia 3 speciali borse di studio International University of Monaco lancia 3 speciali borse di studio

Milano, 11 mag. (askanews) – L’International University of Monaco, la Business School del Principato di Monaco, lancia 3 speciali borse di studio per giovani talenti per il Master in Business Administration, programma di livello Master post-experience per chi ha già acquisito esperienza manageriale. Si tratta di 3 Mba Special Talent Scholarship del valore di 10.000 euro ciascuno, dedicate a 3 categorie di candidati: sportivi ad alto livello; artisti riconosciuti nel proprio settore; persone che si occupano di volontariato. “Una caratteristica forte di questo programma è il modello ibrido, si può seguire in presenza oppure online ed è molto importante per i professionisti perché è flessibile”, racconta una studentessa Ium, Jennifer Crentsil. L’approccio pedagogico combina lezioni, seminari, workshop e analisi di casi, nonché progetti di gruppo, e simulazioni aziendali condotte da accademici e professionisti. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 30 giugno 2023 (https://www.monaco.edu/).

